Глава МИД Пакистана Зардари: Исламабад надеется на невмешательство третьих стран в отношения государства с РФ

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30 января 2023, 15:00 Источник: РИА Новости

Флаг Пакистана, Carsten Reisinger/imageBROKER.com

Пакистан надеется на то, что третьи страны не станут вмешиваться в его торговлю с РФ. Об этом заявил глава пакистанского МИД Билавал Бхутто Зардари.

«Мы надеемся, что третьи страны не будут вмешиваться в отношения между Россией и Пакистаном. Мы делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить наш народ всем необходимым», - отметил дипломат во время пресс-конференции с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Зардари подчеркнул, что между Пакистаном и Россией активно продолжаются переговоры по вопросу сотрудничества в энергетической сфере. Министр выразил надежду на хороший прогресс в дискуссиях.

Ранее сообщалось о том, что в апреле Пакистан начнет импортировать из России сырую нефть.