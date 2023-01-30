Экономист Хазин: экономика России не рухнула под европейскими санкциями, несмотря на прогнозы западных экспертов

Российская экономика выдержала и не рухнула под санкционным давлением Запада, вопреки прогнозам зарубежных экспертов. Об этом во время беседы с изданием «ПолитЭксперт» рассказал экономист Михаил Хазин.
Согласно словам эксперта, российское правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным показало свою эффективность, сумев поддержать наиболее социально уязвимые слои населения, увеличить бюджетные инвестиции и с минимальными издержками пережить коронавирусный карантин.
Хазин также отметил, что экономике России удалось выстоять под напором антироссийских санкций Запада. По мнению специалиста, это связано с тем, что роль финансового сектора в российской отрасли не так высока, как в странах Европы, а основной удар санкций был как раз направлен на него.