Экономист Хазин: экономика России не рухнула под европейскими санкциями, несмотря на прогнозы западных экспертов

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30 января 2023, 13:47 Источник: ПолитЭксперт

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Российская экономика выдержала и не рухнула под санкционным давлением Запада, вопреки прогнозам зарубежных экспертов. Об этом во время беседы с изданием «ПолитЭксперт» рассказал экономист Михаил Хазин.

Согласно словам эксперта, российское правительство во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным показало свою эффективность, сумев поддержать наиболее социально уязвимые слои населения, увеличить бюджетные инвестиции и с минимальными издержками пережить коронавирусный карантин.

Хазин также отметил, что экономике России удалось выстоять под напором антироссийских санкций Запада. По мнению специалиста, это связано с тем, что роль финансового сектора в российской отрасли не так высока, как в странах Европы, а основной удар санкций был как раз направлен на него.