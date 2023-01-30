На петербургском складе «Юлмарта» хотят производить беспилотники

Аргументы Недели. Санкт-Петербург → Экономика

30 января 2023, 11:55 Елена Соколова

Фото: canva.com

Склад на ближайшие семь лет арендовал «Специальный технологический центр».

Бывший склад «Юлмарта» на семь лет взяла в аренду компания-разработчик «Специальный технологический центр». На территории планируют начать производство беспилотников. Об этом сообщают петербургские СМИ.

Склад находится на Муринской дороге Санкт-Петербурга, его площадь составляет около 25 тысяч квадратных метров.

В проект могут инвестировать примерно 3 миллиарда рублей. Предполагается, что эта сумма позволит наладить серийное производство корпусов для беспилотников, а также сборку около тысячи приборов.

Отмечается, что разработчик ПО «Специальный технологический центр» уже занимается выпуском беспилотника «Орлан-10». Его используют для наблюдения на труднодоступных территориях.