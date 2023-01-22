Вице-премьер Абрамченко заявила, что Турция закупила зерно за рубли

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22 января 2023, 10:51 Источник: РИА "Новости"

рубли, Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила в рамках разговора с представителями СМИ утром в воскресенье, 22 января, что Турция к настоящему моменту успешно провела сделку по оплате зерна в рублях.

Виктория Абрамченко уточнила, что в России еще не перешли системно на расчеты в нацвалютах, однако это является трендом. По словам вице-премьера, ЦБ РФ ведет с центробанками других стран переговоры для проработки механизмов подобных взаимных расчетов.

Абрамченко уточнила, что такой подход Россия начинает прорабатывать с Египтом.