Вице-премьер Абрамченко заявила, что Турция закупила зерно за рубли

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила в рамках разговора с представителями СМИ утром в воскресенье, 22 января, что Турция к настоящему моменту успешно провела сделку по оплате зерна в рублях.
Виктория Абрамченко уточнила, что в России еще не перешли системно на расчеты в нацвалютах, однако это является трендом. По словам вице-премьера, ЦБ РФ ведет с центробанками других стран переговоры для проработки механизмов подобных взаимных расчетов.
Абрамченко уточнила, что такой подход Россия начинает прорабатывать с Египтом.