Россия и Туркменистан готовы к развитию сотрудничества

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 января 2023, 13:22

Фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в рамках визита в Ашхабад наметил основные направления сотрудничества России с Туркменистаном. Среди них - расширение товарооборота, который уже оценивается в $1 млрд, развитие логистики и диверсификация экономики.

Во время рабочей поездки Михаил Мишустин выступил на Туркмено-российском бизнес-форуме и встретился с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. По словам главы российского правительства, в наращивании сотрудничества между Москвой и Ашхабадом в текущих «нестандартных условиях» туркменский бизнес может занять некоторые «освободившиеся» ниши на российском рынке из-за ухода западных компаний. По данным Минэкономики, в настоящее время российский бизнес уже участвует в 20 инвестпроектах в Туркменистане на сумму около $3,5 млрд.

Товарооборот двух стран сейчас составляет около $1 млрд (по итогам 2021 года), при этом, по мнению Мишустина, его «потенциал намного выше». Глава Минэкономики РФ Максим Решетников отметил, что для увеличения объемов взаимной торговли необходимо развивать транспорт и логистику — ключевым для них является восточный маршрут международного транспортного коридора Север—Юг. Тестовый запуск движения по нему показал, что грузы доставляются на три дня быстрее, чем морским маршрутом. Сейчас проект выводится на полную пропускную мощность.

Помимо прочего, Россия выражает заинтересованность в вовлечении Туркменистана в многосторонние форматы, в частности в Евразийский экономический союз (ЕАЭС).



