Власти Чечни заявили о планах производства «джихад-машин»

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20 января 2023, 19:12 Источник: ТАСС

Фото с сайта главы Чечни.

В Чеченской республике собираются наладить производство легких военных автомобилей, которым уже дали название «Джихад-машина». Об этом сообщает в пятницу ТАСС со ссылкой на правительство региона.

По информации агентства, производство будет запущено на базе завода «Чеченавто». Испытания автомобиля пройдут в Российском университете спецназа в Гудермесе. В четверг представители чеченского правительства провели ряд рабочих встреч по этому вопросу в Минпромторге Российской Федерации.

Подробности о том, как будет выглядеть «Джихад-машина» и каковы ее возможности, не приводятся.

В настоящее время «Чеченавто» собирает автомобили Lada Granta и «Газель-Некст».