Михаилу Мишустину понравился Ашхабад

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19 января 2023, 21:40

Фото: kremlin.ru

В ходе визита в Туркменистан премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Марату Хуснуллину и министру просвещения Сергею Кравцову решить вопрос расширения туркмено-российской среднеобразовательной школы имени А. С. Пушкина в Ашхабаде. Глава российского правительства побеседовал с преподавателями и старшеклассниками.

Во время посещения школы Михаил Мишустин заявил, что он «поражён красотой» Ашхабада.

«Мы из аэропорта когда ехали, просто это не может не восхищать: аккуратно, красиво, чисто», - поделился впечатлениями российский премьер.

Он также обратился к сопровождавшему его вице-премьеру Хуснуллину:

«Я на Марата Шакирзяновича посматриваю, видел ли он такие дороги и ландшафтное планирование?»

Михаил Мишустин прибыл в Ашхабад для участия в Российско-туркменском бизнес-форуме. Он заявил, что форум «положит начало многим перспективным проектам». Министр экономического развития Максим Решетников, в свою очередь, сообщил о подготовке стран к совместным проектам в самых различных сферах.

«В Туркменистане уже реализуется более 20 инвестпроектов с российским участием с объемом инвестиций 3,5 миллиарда долларов. Готовятся к запуску новые: в транспорте, строительстве, автомобиле- и судостроении, фармацевтике, геологоразведке, нефтегазовой отрасли», - рассказал российский министр.



