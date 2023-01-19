Михаил Мишустин рассказал о новых возможностях в сотрудничестве России и Туркменистана

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19 января 2023, 20:56

Фото: Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в четверг, 19 января, прибыл в Ашхабад для участия в Российско-туркменском бизнес-форуме. В составе российской делегации оказались также вице-премьеры Алексей Оверчук и Марат Хуснуллин, министры экономического развития Максим Решетников и просвещения Сергей Кравцов, глава Татарстана Рустам Минниханов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и председатель правления ОАО «РЖД» Олег Белозеров.

Михаил Мишустин подчеркнул, что «столь масштабный» бизнес-форум является первым за всю историю российско-туркменских отношений.

«Абсолютно уверен, что он поможет установить новые связи и положит начало многим перспективным проектам», - заявил премьер-министр РФ.

Выступая на форуме в Ашхабаде, он отметил, что Россия с успехом преодолевает все трудности, связанные с санкциями.

«Прошлый год показал, что Россия справляется с новыми вызовами. Основные задачи решаются. Социальные обязательства перед гражданами исполняются в полном объеме», - сказал Мишустин.

Глава российского кабмина отметил, что спад ВВП России по итогам прошлого года оказался меньше ожидаемого, составив, по предварительным данным, всего 2,5%, а инфляция — ниже 12%.

«На нашу страну и тех, кто стремится развивать с нами взаимовыгодное сотрудничество, оказывается грубое давление. Но это время не только больших вызовов. Оно открывает перед нами новые возможности», - подчеркнул премьер-министр РФ.

Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе Российско-туркменского бизнес-форума заявил, что Россия готова увеличить объем поставок в Туркменистан нефтегазового оборудования, а также трубной и химической продукции. В свою очередь, российская сторона заинтересована в увеличении поставок сельскохозяйственной продукции и текстиля из Туркменистана.



