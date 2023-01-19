В России возможен всплеск безработицы

Экономический кризис может продлиться ещё несколько лет. Сильные потери несёт сырьевая отрасль. В таком же положении - производство автомобилей. Предприятия адаптировались к ограничениям, однако новые санкции и реалии выдержат далеко не все предприятия. Это значит, что в скором времени начнётся увольнение сотрудников.
Российский бизнес исчерпал возможности сохранения потенциала. Если в прошлом году предприятия пытались сохранить персонал, то в этом году возможно высвобождение рабочей силы. Российские власти пытаются остановить рост инфляции. Повышается минимальный размер оплаты труда. В новом году пенсии и пособия россиян будут проиндексированы.
В частном секторе государству решить проблемы классическими способами не получится. Нерентабельные предприятия попросту закроется, оставив без средств к существованию сотрудников.
Поэтому частный сектор нуждается в господдержке и льготных кредитах. Бизнесу некомфортно из-за высоких налогов, закрытия доступа на международный рынок. Найти новых импортёров продукции сложно. Этому мешают не только санкции, но и логистические проблемы.
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