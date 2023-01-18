Агентство Bloomberg: из-за санкций сегодняшнюю Россию можно сравнить с «реминисценцией» 1990-х годов

Аргументы Недели → Экономика 13+

18 января 2023, 16:41 Источник: РБК

Petrov Sergey/news.ru via globallookpress.com

Издание Bloomberg сообщило, что нынешнюю Россию, которая находится под санкциями, можно назвать «реминесценцией 90-х». При этом агентство добавляет, что хоть многие предприниматели покинули страны, оставшиеся бизнесмены воспользовались ситуацией и создают новые проекты. Однако по оценкам западных специалистов, российская экономика всё равно продолжит сокращаться.

Bloomberg объяснил, почему нынешний период можно сравнить с «реминисценцией» 1990-х годов. Дело в том, что когда случился развал Советского Союза, который «оставил зияющие дыры в цепочках поставок», потребители и предприниматели были вынуждены найти какие-то решения, чтобы их заполнить. Так и сейчас молодые бизнесмены налаживают новые логистические маршруты, заменяют западные бренды, создавая отечественные аналоги.

Однако агентство пишет, что санкции рано или поздно дадут о себе знать. По подсчетам западных аналитиков, если в 2022-м российская экономика сократилась на 2,7%, то в этом году она сократится ещё на 2,5%.