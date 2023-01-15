Путин: инфляция в России по итогам первого квартала 2023 года может снизиться с 11,9 процентов до пяти процентов

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15 января 2023, 15:02

В. Путин, фото с сайта Кремля

В России инфляция по итогам первого квартала 2023 года может снизиться с 11,9 процентов до примерно пяти процентов. Президент РФ Владимир Путин в интервью Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что инфляция не только ниже ожидаемой, но и имеет тенденцию к сокращению.

Глава российского государства считает, что по результатам первого квартала 2023 года инфляции может приблизиться к пяти процентам. Оценивая российскую экономику, Путин указал, что в России сейчас "промышленное производство, сельское хозяйство, строительство находятся на подъеме, безработица находится на историческом минимуме.

"Ситуация в экономике стабильная, больше того, она гораздо лучше того, что не только наши противники, но даже и мы прогнозировали", - подчеркнул Путин.