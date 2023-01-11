Министр энергетики Акчулаков: Астана получила от РФ устное подтверждение на транзит казахстанской нефти в Германию

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11 января 2023, 07:28 Источник: РИА Новости

Добыча нефти, Nikolay Gyngazov/Russian Look

Россия поддержала транзит казахстанской нефти в Германию по трубопроводу «Дружба». Об этом журналистам рассказал Болат Акчулаков, министр энергетики Казахстана.

«Мы ждали официального подтверждения от коллег из России, пропуск через территорию Российской Федерации, поэтому здесь устное подтверждение мы имеем», - заявил Акчулаков в среду.

По словам министра, Астана не ожидает возникновения каких-либо трудностей в этом вопросе. Он отметил, что в отношении прокачки с российской стороной никогда не было серьезных проблем.

29 декабря в «Транснефти» сообщили о том, что «Казтрансойл» подала заявку на транзит по нефтепроводу «Дружба» порядка 1,2 млн тонн нефти в Германию на 2023 год.

Ранее заявки на поставку российской нефти подали Германия и Венгрия.