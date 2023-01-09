Второй год СВО для экономики РФ будет сложнее первого

Экономический спад в России по итогам прошлого года оказался меньше прогнозируемого правительством и Центробанком. Однако в этом году ситуация может кардинально измениться. Ряд экспертов предсказывает падение ВВП до 10%. Отчасти это связано с замедлением мировой экономики. Её тормозят инфляционные процессы, нарушенные логистические цепочки.
В Международном валютном фонде заявили, что треть мировой экономики в этом году окажется в рецессии. Производственные процессы заметно замедляются в США, ЕС и Китае.
По итогам третьего квартала прошлого года ВВП упал на 3,7%. Для восстановления экономики России потребуется до трёх лет. Домохозяйства сократят потребление до уровня 2010 года. Значительное влияние на экономику окажет запрет на удалённую работу из-за рубежа. Сейчас за границей работают эффективные специалисты с высокой квалификацией.
За счёт высоких цен на энергоносители страны ЕС закупали большие объёмы энергоресурсов. В этом году картина будет совершенно иной. Уже в первые дни нового года фиксировалось сокращение экспорта. Россия перенаправляет потоки нефти и газа в Азию. Однако её рынок уже имеет надёжных поставщиков, с которыми приходится конкурировать. Для российского общества осознание новой реальности может стать шокирующим.
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