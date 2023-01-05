2023 год: изменения в социальных выплатах

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5 января 2023, 21:49

Новый год начинается с радостных событий: прожиточный минимум, страховые пенсии, а также минимальный размер оплаты труда с начала января идут на повышение.

В июне 2022 промежуточная индексация пенсий составила 10%, в 2023 объем пенсий вырастет на 4,8%, что увеличит сумму пенсии на одну тысячу рублей.

Если ранее средняя страховая пенсия неработающих пенсионеров равнялась 19 017 рублям, то в январе нового года её размер увеличится до 21 864 рублей.

Для выхода на пенсию в 2022 году, мужчинам необходимо было достигнуть возраста шестидесяти двух лет, женщинам пятидесяти семи, а начиная с 2024 года понадобится лишь минимальный стаж в 15 лет и пенсионный коэффициент не ниже 28,2.

Что касается 2023 года, выход на пенсию будет осуществимым только для граждан льготных категорий: сотрудники производств повышенной опасности, педагоги, врачи, имеющие особые заслуги. Максимальный размер выплаты по больничному листу составит 84 846,69 рубля за месяц.

Также правом на пенсию будут обладать женщины, родившие минимум троих детей, имеющие при этом необходимый страховой стаж и пенсионный коэффициент.

В силу вступит и закон о едином пособии на детей и беременных женщин, чей доход ниже прожиточного минимума. Выплаты в размере 50-100%, что в среднем составит четырнадцать тысяч рублей, можно будет оформить на всех детей, не достигших 17-летнего возраста вне зависимости от региона и очередности рождения.

Уровень безработицы к ноябрю 2022 года составил лишь 3,7%, однако принцип действующего пособия по безработице в 2023 году сохранится.