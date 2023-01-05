В 2023 году начнется тестирование новой цифровой формы рубля

Аргументы Недели → Экономика 13+

5 января 2023, 08:58

Олеся Аверьянова, Аргументы недели

По данным нижней палаты парламента, в Госдуму было внесено два законопроекта о выпуске и дальнейшей эксплуатации виртуального рубля. Банк России сообщает о возможности протестировать новую форму российской валюты весной 2023 года.

Главной задачей законопроектов станет расширение и совершенствование цифровых технологий и возможностей платежных систем для граждан, ведения бизнеса, снижение риска расчетов и повышение безопасности.

Банк России решил упростить привычную пользователям форму наличных и безналичных денег, разработав концепцию третьей формы рубля. Сообщается, что Банк России также будет являться оператором платформы виртуальной валюты.

Отличать цифровой рубль от наличных и безналичных денежных средств будет возможность их хранения не в кошельке или на банковском счете, а в специальных виртуальных кошельках на платформе Банка России, что обеспечит пользователям ещё большую безопасность и удобство в использовании.

Главным преимуществом цифровых денег будет являться их привычное использование, как обычных бумажных купюр и монет, банковских карт и электронных кошельков: оплата товаров и услуг, совершение переводов. Для проведения расчетов цифровыми рублями нужно лишь воспользоваться онлайн приложениями банков, которые будут подключены к этой платформе.

Привязки цифрового кошелька к определенному банку не будет, он будет доступен с любой платформы – интернет или мобильного банка, а все операции будут надежно защищены криптографией.

Уникальной особенностью данной формы валюты станет возможность маркировки рублей при отправке получателю на определенные цели. Например, государственные расходы снизятся, родители смогут контролировать траты своих детей на транспорт, питание.

Конечно, платежи и переводы виртуальными рублями смогут совершать только физические лица и организации, у которых тоже есть цифровые кошельки. ЦБ сообщил о намерении протестировать цифровые рубли на реальных людях, уже весной этого года, из-за санкций.