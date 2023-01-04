Мантуров испытал новый российский пассажирский авиалайнер МС-21

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4 января 2023, 19:50 Источник: Правительство России

Денис Мантуров (на переднем плане) на трапе МС-21. Фото с сайта правительства.

Вице-премьер российского правительства и глава Минпромторга Денис Мантуров в среду в рамках визита на ФАУ «Центральный аэрогидродинамический институт» совершил полет на новейшем российском самолет МС-21. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В полете его сопровождали гендиректор ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация Юрий Слюсарь и глава авиакомпании «Россия» Ян Бург.

Как сообщает «Коммерсантъ», разработка среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 начата в 2007 году. Ее ведет корпорация «Иркут», входящая в «Ростех». Авиалайнер рассчитан на перевозку от 150 до 211 пассажиров. До 2030 года планируется выпустить 270 таких самолетов. Их серийное производство, как ожидается, начнется в 2025 году.

Ранее сообщалось, что на расширение производства МС-21, призванных заменить зарубежные самолеты, будет выделено 15 миллиардов рублей.