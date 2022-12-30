«Известия»: россиянам по итогам 2023 года придется заплатить налог со вкладов

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30 декабря 2022, 20:41 Источник: Известия

Maksim Konstantinov / globallookpress.com

Российские граждане впервые заплатят налог на свои доходы со вкладов по результатам 2023 года. Газета «Известия» написала эту информацию со ссылкой на пресс-службу российского Министерства финансов.

Новым налогом будут облагаться процентные доходы от 75 тысяч рублей за весь год, если ключевая ставка не превысит 7,5 процента, установленных в настоящее время Центробанком РФ.

Налог взимается в размере 13 процентов и исчисляется исходя из ключевой ставки. По ожиданиям финансовых аналитиков, в будущем году при отсутствии шоков ЦБ РФ продолжит курс снижения ключевой ставки.

Новый сбор должен был попасть в казну еще по итогам прошлого года, но в 2022 году весной в качестве меры поддержки россиян законодательно освободили от уплаты налога на вклады. В 2023 году послаблений не будет. По данным Минфина, при расчете налога будет учитываться максимальное значение ключевой ставки за весь год. Заплатить налог на процентный доход, полученный в 2023 году, владельцы вкладов должны будут до декабря 2024 года.