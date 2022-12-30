Аналитик Беляев: «Мы переоценили кризисные явления в США и Европе»

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30 декабря 2022, 02:31 Источник: Teleprogramma.pro

Artur Widak / https://www.globallookpress.com

Подорожание доллара и евро произошло в связи с тем, что Соединенным Штатам Америки и Европейскому союзу на какое-то время удалось справиться с кризисом. Об этом во время беседы с изданием Teleprogramma.pro рассказал кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев.

Согласно словам эксперта, в середине лета и начале осени курс рубля по отношению к доллару и евро был «достаточно стабильным», но уже к середине осеннего сезона в европейском и американском секторе экономики начались кризисные явления, которые способствовали «падению курса их валют по отношению к рублю».

Однако, как считает Беляев, кризисное положение США и Европы было переоценено и в скором времени им удалось выйти из него, поэтому ситуация с курсом их валют изменилась. Он также отметил, что укрепление евро и доллара связано со снижением уровня российской экономики, которое начало наблюдаться в третьем квартале.