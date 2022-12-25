Эксперт Юшков: в России необходимо построить новые заводы по производству газа

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25 декабря 2022, 22:36 Источник: Агентство Бизнес Новостей

Завод «Ямал СПГ» / State Duma of Russian Federation / https://www.globallookpress.com

В Российской Федерации необходимо построить новые заводы по производству сжиженного природного газа, чтобы не зависеть от возможных покупателей топлива. Об этом сообщает Агентство Бизнес Новостей со ссылкой на слова ведущего эксперта Фонда национальной энергетической безопасности Игоря Юшкова.

Согласно словам специалиста, добываемые Россией объемы газа в Западной Сибири невозможно перевести на существующие СПГ-заводы, так как у них независимая ресурсная база и общие газопроводы туда не доходят.

Как отметил Юшков, российской стороне необходимо договариваться с Китаем по поводу строительства «Силы Сибири-2». Он также добавил, что РФ надо технологию строительства собственных крупнотоннажных предприятий по сжижению газа.