ЦБ и банки начали тестировать российскую цифровую валюту

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23 декабря 2022, 14:22

ЦБ РФ и некоторые российские банки начали тестировать новую национальную цифровую валюту, которую планируется использовать для реальных операций уже в 2023 году. ЦБ отмечает, что новая форма валюты позволит лучше следить за движением средств бюджета, а банки смогут создавать новые продукты.



Прототип ЦВЦБ был создан ещё в конце 2021 года, и его тестированием занялись специалисты из 12 банков, среди которых Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк и другие. Банки пробовали проводить простые операции с электронными рублями, открывать кошельки и т. д.



В ЦБ отметили, что при разработке платформы они активно работают с российским оборудованием и разработчиками ПО, так что даже в условиях СВО работа не остановлена. Банкиры тоже говорят, что тесты ведутся без сбоев, и для адаптации уже существующих технологий не потребуется много усилий.



Предполагается, что использование цифровой валюты даст преимущества клиентам, но пользоваться ею можно по желанию.



Стоимость внедрения технологии банки пока оценивают, ожидая, когда ЦБ представит требования по обеспечению безопасности транзакций. Чем жёстче они будут, тем больше банкам придётся потратить средств и времени на внедрение.