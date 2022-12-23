Медведев: решение Евросоюза о потолке цен на газ, продиктованное зоологической ненавистью к России, «по-серьезному не сработает»

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23 декабря 2022, 10:43

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, Kremlin Pool / globallookpress.com

Решение Европейского союза об установлении потолка цен на газ, продиктованное зоологической ненавистью в отношении России, «по-серьезному не сработает». Соответствующую точку зрения выразил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.

По словам отечественного чиновника, введение ценового потолка «продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса “во всем виноваты русские”». При этом Медведев отметил, что решение ЕС, о котором идет речь, было «принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение».

«А потому по-серьезному не сработает», — спрогнозировал Дмитрий Медведев в публикации, появившейся в его Telegram-канале.

Как сообщалось ранее в пятницу, вице-премьер Российской Федерации Александр Новак выступил с заявлением о том, что Москва собирается установить запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в государства, которые станут требовать соблюдения ценового потолка.