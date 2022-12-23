Медведев: решение Евросоюза о потолке цен на газ, продиктованное зоологической ненавистью к России, «по-серьезному не сработает»

Решение Европейского союза об установлении потолка цен на газ, продиктованное зоологической ненавистью в отношении России, «по-серьезному не сработает». Соответствующую точку зрения выразил Дмитрий Медведев, заместитель председателя Совета безопасности РФ.
По словам отечественного чиновника, введение ценового потолка «продиктовано не экономической логикой, а зоологической ненавистью к России исходя из маниакального тезиса “во всем виноваты русские”». При этом Медведев отметил, что решение ЕС, о котором идет речь, было «принято с огромным числом оговорок, позволяющим блокировать его применение».
«А потому по-серьезному не сработает», — спрогнозировал Дмитрий Медведев в публикации, появившейся в его Telegram-канале.
Как сообщалось ранее в пятницу, вице-премьер Российской Федерации Александр Новак выступил с заявлением о том, что Москва собирается установить запрет на экспорт нефти и нефтепродуктов в государства, которые станут требовать соблюдения ценового потолка.