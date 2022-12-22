Китай увеличивает инвестиции в страны СНГ

В следующем году Россия станет председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В текущих международных условиях Россия и Китай являются главными инвесторами в экономики стран СНГ. При этом Китай уже в следующем году может занять лидирующие позиции. Объём прямых инвестиций Поднебесной в бывшие советские республики составил 68 миллиардов долларов против 13 миллиардов долларов от России.
Впрочем, в Совете Федерации РФ сообщили, что Москва не стремится занять лидирующую позицию по инвестициям в регионе. ЕАЭС – это не политизированная организация. Все решения между государствами принимаются только на основе совместных согласий.
Политическая ситуация не позволяет сделать точных прогнозов по объёмам инвестиций в экономику стран СНГ. Казахстан и Азербайджан не смогут оперативно заместить российские компании в регионе. Помимо России в СНГ пытаются вкладывать средства ЕС, США, Турция. Китай активно работает с нефтегазовым сектором, добычей полезных ископаемых. Поднебесная готова вкладывать больше денег и в российскую экономику. Прямые инвестиции КНР за последние шесть лет выросли на 24%.
Аргументы Недели → Самое читаемое
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: визит Зеленского к Байдену показал, что ни в Киеве, ни в США к миру не готовы
- #ЗАУГЛОМ Академик Розанов о гнезде мировой закулисы, тайне смерти динозавров и кометах-убийцах
- 09:27 Мосбиржа: курс доллара поднялся до 72,02 рубля впервые с 29 апреля
- 21.12 19:23 Сбербанк стал закрывать отделения по всей России
- 21.12 19:15 Госдума внесла законопроект, который не даст бизнесменам уклоняться от налогов
- 21.12 17:37 Экономист Григорьев: Запад получит эффект бумеранга после того, как РФ и Индия отказались от доллара и евро
- Telegram | (Подписаться) Путин: мы считаем украинский народ братским