Китай увеличивает инвестиции в страны СНГ

Аргументы Недели → Экономика 13+

22 декабря 2022, 10:54

В следующем году Россия станет председателем Евразийского экономического союза (ЕАЭС). В текущих международных условиях Россия и Китай являются главными инвесторами в экономики стран СНГ. При этом Китай уже в следующем году может занять лидирующие позиции. Объём прямых инвестиций Поднебесной в бывшие советские республики составил 68 миллиардов долларов против 13 миллиардов долларов от России.



Впрочем, в Совете Федерации РФ сообщили, что Москва не стремится занять лидирующую позицию по инвестициям в регионе. ЕАЭС – это не политизированная организация. Все решения между государствами принимаются только на основе совместных согласий.



Политическая ситуация не позволяет сделать точных прогнозов по объёмам инвестиций в экономику стран СНГ. Казахстан и Азербайджан не смогут оперативно заместить российские компании в регионе. Помимо России в СНГ пытаются вкладывать средства ЕС, США, Турция. Китай активно работает с нефтегазовым сектором, добычей полезных ископаемых. Поднебесная готова вкладывать больше денег и в российскую экономику. Прямые инвестиции КНР за последние шесть лет выросли на 24%.