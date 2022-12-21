Госдума внесла законопроект, который не даст бизнесменам уклоняться от налогов

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 декабря 2022, 19:15

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Депутаты Госдумы намерены внести изменения в Проект Федерального закона «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации». Новые поправки не должны дать людям уклониться от налогов.

Автором идеи стал депутат Владимир Сипягин, сообщает «Подмосковье сегодня». По его словам, появилось много граждан, которые стали покупать уставные документы организаций, то есть те, которые зарегистрированы на подставных лиц. От их имени потом делают подложные налоговые декларации.

«Триллионы рублей уходят в чужие карманы, вместо того, чтобы пополнять казну. Мошенники подделывают документы и налоги, которые платят добропорядочные граждане, оседают в карманах преступников», — сообщил депутат.