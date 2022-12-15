Китай нанесёт серьезный удар долларовой системе, когда станет платить за саудовскую нефть в юанях

Аргументы Недели → Экономика 13+

15 декабря 2022, 12:18 Источник: Известия

flickr.com

Недавно СМИ писали, что состоялась встреча КНР с Саудовской Аравией, где была заключена договоренность. Китай планирует платить за нефть своей национальной валютой. Почему так?

Нынешняя экономика построена на долларе. Доллар стал не просто мировой валютой, но и главным инструментом экономического и политического влияния США на массу процессов, которые происходят на Земле. Сейчас Китай начал сотрудничать с Ближним Востоком. КНР решительно настроена потеснить оттуда США как основной покупатель энергоресурсов из Саудовской Аравии, и как инвестор, геополитический партнер и источник технологий. Глава МИД КНР после завершения встречи заявил, что началась «новая эра в контактах между странами». Несмотря на то, что официальных сообщений о переходе на юань не было, эксперты утверждают, что Китай нанесёт серьезный удар долларовой системе.

К слову, дедолларизацию на Западе уже обнаружили, и перспектив в этом местные власти не видят. Всё из-за того, что в этом году доллар начал рост по отношению к другим валютам из-за последовательной политики Федеральной резервной системы по повышению учетной ставки и снижению инфляции. А это создало издержки для тех, кто осуществляет в нем торговлю.

Эксперты отмечают, что серьезная причина отказа от доллара кроется ещё в другом. Все страны мира увидели, как США и ЕС заморозили более $300 млрд активов суверенного государства. Это означает, что такая ситуация может коснуться любого.

Ведущий научный сотрудник Российского института стратегических исследований Павел Захаров заявил, что отношения между США и Саудовской Аравией стали накаляться. И сейчас королевство активно ищет партнёров в Азии. Востоковед Андрей Онтиков, в свою очередь, сказал, что Соединенные Штаты будут желать всё возможное, что замедлить или остановить процесс дедолларизации. Однако их влияние в регионе всё ещё велико, поэтому Саудовская Аравия будет проверять границы дозволенного, если станет принимать национальную валюту Китая.