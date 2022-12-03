Мировая зарплата остаётся «болевой точкой» для финансовых экспертов

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3 декабря 2022, 13:49 Александр Крохмаль, Журналист Источник: kommersant.ru

Финансовые аналитики детально проанализировали ситуацию с зарплатами. Темпы прироста зарплат в среднем по миру по итогам 1-го полугодия 2022 года впервые за последнее двадцатилетие не смогли обогнать уровень ускорившейся инфляции и снизились в годовом сравнении на 0.9%. Именно эти расчёты в «Глобальном обзоре зарплат» приводятся Международной организацией труда (МОТ). Известно, что в целом показатели занятости на мировом рынке труда к началу нынешнего года частично восстановились после необычайно сильного роста безработицы на фоне ковидной пандемии.

Эксперты из МОТ прогнозируют, что дальнейшее сокращение мировой безработицы замедлится из-за военных действий на территории Украины. Как многие знают, это уже привело к сокращению прогнозов роста мирового ВВП. По последним ожиданиям Международного валютного фонда, глобальная экономика в 2022 году вырастет лишь только на 3.2%, а мировая инфляция к окончанию года составит отметку в 8.8%. Аналитики МОТ отмечают, что если исключить из мирового показателя снижения зарплат КНР, то падение месячной зарплаты составит уже 1.4%.

Максимальное снижение наблюдается в Восточной Европе (3.3%), где, по мнению экспертов, наибольший вклад в сокращение показателя внесла Украина. Рынок труда данной страны по итогам этого года может потерять более 15% рабочих мест. Второе место по уровню сокращению зарплат занимают страны Северной Америки (3.2%), а третье – Южной Америки (1.7%). Положительную динамику фиксируют в странах Центральной Азии (+2.5%) и в Азиатско-Тихоокеанском регионе (+1.3%).

А вот показатели РФ, по мнению экспертов, могут быть куда хуже мировых. Рост зарплат в стране за 9 месяцев, согласно оценкам Росстата, оказался ниже уровня инфляции на 1.5%. При этом, по прогнозу Минэкономики, по итогам года падение составит 2%, хотя ведомство обещает, что уже в 2023 году его сменит рост на 2.6%. Уровень безработицы в России остаётся низким и в третьем квартале 2022 года составил всего 3.8%.