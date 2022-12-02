Кризис госзаимствований может стать всемирным бедствием

Аргументы Недели → Экономика 13+

2 декабря 2022, 18:37

Энергетический кризис и повышение ставок центробанками по всему миру стали причиной возникновения ситуации, когда часть стран оказалась в состоянии дефолта. Финансовое положение резко ухудшилось как в развивающихся государствах, так и в развитых.



Кризис государственных заимствований может затронуть все страны и стать всемирным бедствием. С финансового кризиса, который охватил весь мир в 2008 году, был проведён анализ ситуации, в результате правила кредитования стали более жёсткими, усилился контроль за банковской системой. В финале текущего года суммарный публичный долг всех государств предположительно достигнет $71 трлн, что в 2,3 раза больше, чем было 14 лет назад в период мирового кризиса. После резкого ухудшения ситуации, вызванного недавней пандемией, от экономической стабильности не осталось и следа. Правительства поставлены в условия, когда им приходится брать в качестве займа колоссальные суммы, при этом средства ушли и продолжают уходить не в инвестиции, а на удовлетворение потребностей.



Уже в состоянии дефолта Шри-Ланка и Ливан, однако угроза висит над Нигерией, Пакистаном, Египтом и более крупными странами. Финансовый кризис коснулся и еврозоны - Италии, Испании и Греции.