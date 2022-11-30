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Аналитик Голубовский заявил, что курс рубля может опуститься из-за новой волны коронавируса в Китае

, 04:12 Источник: Федеральное агентство новостей

Аналитик Голубовский заявил, что курс рубля может опуститься из-за новой волны коронавируса в Китае
Maksim Konstantinov / https://globallookpress.com

По причине новой волны коронавируса в Китае, и, как следствие, введения режима самоизоляции в стране, курс российской национальной валюты может опуститься до 70 рублей за один доллар. Об этом сообщает Федеральное агентство новостей со ссылкой на аналитика компании «Золотой монетный дом» Дмитрия Голубовского.

Согласно его словам, рубль может сильно пострадать на фоне локдауна в Китайской Народной Республике. При этом аналитик отметил, что вводимый Европейским союзом потолок цен на российскую нефть не окажет существенного влияния на национальную валюту.

Как отметил Голубовский, в случае, если цена на нефть Brent «пойдет к 60», а Urals выйдет на показатели 45-50 долларов за баррель, то у России «будут проблемы», а курс рубля упадет.

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