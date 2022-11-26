Издание Nihon Keizai выразило мнение, что Япония заплатит высокую цену за отказ от российской нефти

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26 ноября 2022, 11:21 Источник: РИА "Новости"

флаг Японии, https://unsplash.com/photos/Z8jc-XNTrGg

Издание Nihon Keizai утром в субботу, 26 ноября, выразило мнение, что санкции в отношении Российской Федерации ложатся тяжелым бременем на бизнес Японии, а также на потребителей этой страны.

В материале говорится, что японскому населению придется заплатить за "дерусификацию" высокую цену, поскольку зависимость Токио от нефти с Ближнего Востока усилится, что лишь увеличит риски, которые связаны с поставками.

Сопредседатель Market Risk Advisory Наохиро Ниимура сообщил в беседе с журналистами, что фрахтовые ставки на танкеры будут увеличиваться, так как больше "черного золота" будет поставляться на дальние расстояния морскими путями.

Кроме того, серьезному испытанию будет подвержена японская промышленность, поскольку по состоянию на 2021 год 48 процентов угля в стране, которое использовалось для производства и генерации электроэнергии, зависело от России.