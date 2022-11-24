Замминистра экономического развития Колесников: в 2023 году на М-11 выйдут первые беспилотные грузовики

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24 ноября 2022, 22:19

Грузовик, Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

В 2023 году пройдет экспериментальный запуск беспилотных грузовиков на трассе М-11. Об этом сообщает замминистра экономического развития РФ Максим Колесников.

«Первые беспилотные грузовики выйдут на трассу уже в 2023 году», - приводит пресс-служба министерства экономического развития слова Колесникова.

Замминистра подчеркнул, что запуск эксперимента на трассе М-11, которая проходит между Москвой и Санкт-Петербургом, является «важным результатом», который поспособствует развитию беспилотного транспорта в России.

Ранее сообщалось о том, что между Челябинском и Екатеринбургом будет курсировать скоростной поезд.