Самые высокие зарплаты снова на Чукотке

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 ноября 2022, 15:12 Источник: РИА Новости

Фото: unsplash.com

Эксперты назвали регионы с самими высокими зарплатами. По оценкам специалистов, лидером стал Чукотский автономный округ. К слову, он возглавляет рейтинг уже второй раз подряд.

В списке регионов с высокими зарплатами также оказались Магаданская область и Ямало-Ненецкий автономный округ. Также большое количество высокооплачиваемых сотрудников оказалось в Москве, на Камчатке, в Сахалинской и Мурманской областях, Югре и Якутии. Что касается, низких зарплат, то она наблюдается в Дагестане, Ингушетии, Калмыкии, Мордовии и Чечне.

По словам экспертов, рейтинг формируется с учетом доли высокооплачиваемых работников, зарабатывающих более 100 тысяч рублей в месяц, и доли низкооплачиваемых, получающих менее 20 тысяч рублей.