Аналитик Пикин заявил, что увеличение добычи нефти в России связано с выходом Китая с самоизоляции

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21 ноября 2022, 04:57 Источник: Радио 1

Штанговый глубинный насос для добычи нефти, Уфа / Zamir Usmanov / https://www.globallookpress.com

Сергей Пикин, директор Фонда энергетического развития, заявил в ходе беседы с «Радио 1» о том, что рост добычи нефти в России увеличился в связи с выходом Китая из самоизоляции.

Согласно словам аналитика, все лето Китай находился в положении самоизоляции по причине проблем с коронавирусом, в связи с чем летом спрос на нефть, нефтепродукты и газ был ниже, «чем мог бы быть».

Пикин отмечает, что к осени 2022 года рынок потребления нефти более устойчивым по сравнению с началом года, что, в свою очередь, позволяет России снизить скидку на свои энергоресурсы и расширить область поставок топлива, а также освоить новые рынки.