Экономист Беляев заявил, что ЕС пытается поставить Россию в затруднительное положение с точки зрения финансов

Аргументы Недели → Экономика 13+

21 ноября 2022, 03:51 Источник: Pravda.Ru

Флаг ЕС / Torsten Sukrow/SULUPRESS.DE / https://www.globallookpress.com

Михаил Беляев, кандидат экономических наук и финансовый аналитик, во время беседы с Pravda.Ru заявил, что Европейский союз желает поставить Россию в затруднительное положение с точки зрения финансов и обращения.

Комментируя Западом заморозку российских активов на сумму 68 миллиардов евро, финансовый аналитик отметил, что это не означает конфискацию средств. По его мнению, заморозкой называется воздействие руководством стран Запада на свои финансовые структуры, «запрещая своим компаниям проводить операции с нашими средствами».

Беляев дополнил, что замороженные средства принадлежат России, но в настоящее время у страны нет возможности ими воспользоваться. Более того, по словам экономиста, в скором времени ЕС попытается конфисковать российские активы через ООН, что не «лучшим образом характеризует международную организацию».