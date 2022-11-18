Эксперт Кульбака заявил, что переманивание сотрудников высокими зарплатами считается нормальной практикой

Николай Кульбака, кандидат экономических наук, во время беседы с Радио Sputnik сообщил, что в условиях дефицита специалистов переманивание сотрудников высокими заработными платами является нормальной практикой.
Согласно данным рекрутингового портала HeadHunter, российские компании начали переманивать друг у друга специалистов в области логистики более высокой оплатой труда, а аналитики назвали происходящее стартом «гонки зарплат».
Как отметил Кульбака, такое положение дел связано с тем, что Россия испытывает серьезную нехватку «квалифицированных кадров», поэтому в условиях, когда таких кадров становится меньше, работодатели начинают платить больше с целью «переманить и удержать оставшихся».
По мнению эксперта, если какого-то «ресурса» у компании становится меньше, то повышается и цена на него.
«Это вполне объективная и рыночная ситуация», - заключил специалист.