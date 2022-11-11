Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Под запрет на импорт из России могут попасть алмазы и некоторые виды металлов

, 20:48 Источник: РИА Новости

Под запрет на импорт из России могут попасть алмазы и некоторые виды металлов
Проверка алмаза экспертом, Nir Alon/ZUMAPRESS.com

ЕС может запретить импорт алмазов и некоторых металлов из РФ. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Новые ограничения могут вступить в силу в рамках очередного пакета санкций. «Обсуждения включают возможность запрета импорта алмазов и некоторых видов металла из России в ЕС», - передает агентство сообщение источника.

Отмечается, что принятие решения зависит от единого соглашения между странами Евросоюза.

Ранее сообщалось о том, что под расширенный запрет на импорт в Великобританию российского золота попали ювелирные украшения.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей

Общество