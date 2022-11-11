Под запрет на импорт из России могут попасть алмазы и некоторые виды металлов

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11 ноября 2022, 20:48 Источник: РИА Новости

Проверка алмаза экспертом, Nir Alon/ZUMAPRESS.com

ЕС может запретить импорт алмазов и некоторых металлов из РФ. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.

Новые ограничения могут вступить в силу в рамках очередного пакета санкций. «Обсуждения включают возможность запрета импорта алмазов и некоторых видов металла из России в ЕС», - передает агентство сообщение источника.

Отмечается, что принятие решения зависит от единого соглашения между странами Евросоюза.

Ранее сообщалось о том, что под расширенный запрет на импорт в Великобританию российского золота попали ювелирные украшения.