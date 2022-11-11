Под запрет на импорт из России могут попасть алмазы и некоторые виды металлов

ЕС может запретить импорт алмазов и некоторых металлов из РФ. Об этом со ссылкой на источник сообщает РИА Новости.
Новые ограничения могут вступить в силу в рамках очередного пакета санкций. «Обсуждения включают возможность запрета импорта алмазов и некоторых видов металла из России в ЕС», - передает агентство сообщение источника.
Отмечается, что принятие решения зависит от единого соглашения между странами Евросоюза.
Ранее сообщалось о том, что под расширенный запрет на импорт в Великобританию российского золота попали ювелирные украшения.