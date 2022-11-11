Destatis: экспорт из Германии в Россию снизился на 52,9%

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11 ноября 2022, 18:28 Источник: Destatis

Флаг Германии, Maksim Konstantinov/Global Look Press

Объем экспорта из Германии в Россию снизился на 52,9% за год по состоянию на конец сентября. Такие данные приводит немецкое статистическое бюро Destatis.

«Экспорт в Россию за этот период снизился на 52,9%, до 1,1 миллиарда евро», - говорится в пресс-релизе бюро. Отмечается, что такой результат является следствием антироссийских санкций, введенных из-за конфликта на Украине.

При этом, по данным Destatis, общий экспорт Германии увеличился на 20,2% за тот же период.

Ранее сообщалось об увеличении количества российских экспортеров молочной и мясной продукции для Саудовской Аравии.