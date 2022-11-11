Годовая инфляция в Германии достигла рекордного показателя – 10,4 процента

В пятницу, 11 ноября, стало известно, что по итогам октября 2022 года инфляция в Германии, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с показателя 10% месяцем ранее.
В пресс-релизе Федерального статистического бюро Германии отметили, что за прошлый месяц потребительские цены в стране увеличились на 0,9%, а в сентябре данный показатель составил 1,9%.
Отмечается, что цены на энергию в ФРГ выросли на 43% в годовом выражении после показателя 43,9% в сентябре. Стоимость природного газа увеличилась более чем в два раза.