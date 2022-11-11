Годовая инфляция в Германии достигла рекордного показателя – 10,4 процента

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11 ноября 2022, 10:34 Источник: РИА "Новости"

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В пятницу, 11 ноября, стало известно, что по итогам октября 2022 года инфляция в Германии, согласно окончательной оценке, ускорилась до рекордных 10,4% в годовом выражении с показателя 10% месяцем ранее.

В пресс-релизе Федерального статистического бюро Германии отметили, что за прошлый месяц потребительские цены в стране увеличились на 0,9%, а в сентябре данный показатель составил 1,9%.

Отмечается, что цены на энергию в ФРГ выросли на 43% в годовом выражении после показателя 43,9% в сентябре. Стоимость природного газа увеличилась более чем в два раза.