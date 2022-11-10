L'Oreal опровергла информацию о намерении возобновить поставки в РФ

Французская L’Oreal опровергла информацию о возобновлении поставок в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу модного дома Armani, чей бренд принадлежит компании.
В сообщении, поступившем агентству, назвали распространяющуюся в СМИ информацию «ошибочной».
«L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась», - передает пресс-служба. При этом, подчеркивается, что компания «строго» соблюдает антироссийские санкции, наложенные США и ЕС.
Ранее стало известно о том, что инвестиционная компания АФК «Система» интересуется приобретением российских активов шведской IKEA.