L'Oreal опровергла информацию о намерении возобновить поставки в РФ

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10 ноября 2022, 21:31 Источник: РИА Новости

Неделя моды в Париже, Serge Arnal/Keystone Press Agency

Французская L’Oreal опровергла информацию о возобновлении поставок в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу модного дома Armani, чей бренд принадлежит компании.

В сообщении, поступившем агентству, назвали распространяющуюся в СМИ информацию «ошибочной».

«L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась», - передает пресс-служба. При этом, подчеркивается, что компания «строго» соблюдает антироссийские санкции, наложенные США и ЕС.

Ранее стало известно о том, что инвестиционная компания АФК «Система» интересуется приобретением российских активов шведской IKEA.