Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

L'Oreal опровергла информацию о намерении возобновить поставки в РФ

, 21:31 Источник: РИА Новости

L'Oreal опровергла информацию о намерении возобновить поставки в РФ
Неделя моды в Париже, Serge Arnal/Keystone Press Agency

Французская L’Oreal опровергла информацию о возобновлении поставок в Россию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу модного дома Armani, чей бренд принадлежит компании.

В сообщении, поступившем агентству, назвали распространяющуюся в СМИ информацию «ошибочной».

«L'Oreal вновь заявляет, что ее позиция не изменилась», - передает пресс-служба. При этом, подчеркивается, что компания «строго» соблюдает антироссийские санкции, наложенные США и ЕС.

Ранее стало известно о том, что инвестиционная компания АФК «Система» интересуется приобретением российских активов шведской IKEA.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей