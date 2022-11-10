Алексей Кудрин сообщил, что в 2023 году показатель инфляции в России может составить 5-8%

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10 ноября 2022, 19:05 Источник: RT

Алексей Кудрин / Federation Council of Russia / https://globallookpress.com

Алексей Кудрин, глава Счетной палаты Российской Федерации, в интервью RT сообщил о том, что показатель инфляции в России в 2023 году может составить от 5 до 8%.

Согласно словам российского экономиста, в 2022 году, как ожидается, инфляция составит примерно 12%. При этом, по его словам, пик данной инфляции пришелся на апрель, когда в «годовом выражении она поднималась почти до 18%». Тем не менее Кудрин отметил, что в данный момент наблюдается устойчивое снижение.

Глава Счетной палаты также заметил, что Центральный банк России «заметно опустил» ключевую ставку до 7,5% годовых. Он добавил, что добиться цели по снижению инфляции до 4%, которая стоит в среднесрочном периоде, получиться только в 2024-2025 году.

«При этом в 2023-м показатель, возможно, составит от 5 до 8%» - подытожил Кудрин.