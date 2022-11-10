Алексей Кудрин заявил, что в отношении России был введен «беспрецедентный санкционный режим»

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10 ноября 2022, 18:37 Источник: RT

Алексей Кудрин / Federation Council of Russia / https://globallookpress.com

Глава Счетной палаты Российской Федерации Алексей Кудрин в интервью RT сообщил, что в отношении России был введен «беспрецедентный санкционный режим».

Согласно словам российского экономиста, первоначально прогнозировалось, что санкционный режим спровоцирует падение ВВП России более чем на 7%, однако в данный момент он считает, что падение составит «лишь около 2,9—3,3%». По его мнению, это говорит о достаточно высокой гибкости российской экономики.

Как заметил Кудрин, большое количество компаний уже сумели в обход санкционных ограничений «переориентироваться на новые рынки сбыта или закупок».