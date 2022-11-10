Россияне выводят из банков рубли и валюту

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10 ноября 2022, 16:17 Источник: iz.ru

Фото: pixabay.com

Объем наличных на руках у населения, бизнеса и ИП в России достиг рекорда 2015 года и составил 14,2 трлн рублей. В условиях неопределенности россияне предпочитают держать деньги при себе.



Известно, что за год показатель наличных на руках россиян вырос на 1 трлн рублей, при этом всего за месяц на фоне объявления частичной мобилизации объем увеличился на 694 млрд. Ранее резкий скачок наблюдался в феврале, когда этот показатель увеличился на 887 млрд. Это следует из данных Центробанка РФ.



В условиях, когда ставки по сберегательным продуктам в рублях снижаются, а в валюте фактически становятся отрицательными за счет комиссий, россияне снимают средства и со временем начинают тратить. Интересно, что валюту население выводит из банков наиболее активно. Некоторые россияне стали «челноками», как в 1990-е годы, и начали использовать валюту для покупки товаров, покинувших российский рынок.



Председатель правления Ассоциации российских банков Олег Скворцов пояснил, что крупный бизнес с наличными не работает, однако ИП, малый и микробизнес также могут выводить кэш. По словам эксперта, объем живых денег вне банковской системы по итогам сентября оказался выше, чем в марте, так как уровень неопределенности не уменьшился, при этом население не хочет зависеть от банков и держать деньги на вкладах. Он отметил, что для выезда из России сейчас тоже необходимы наличные, поскольку все большее количество зарубежных банков вводят ограничения на прием карт «Мир». По его мнению, по мере стабилизации ситуации объем живых денег у россиян и бизнеса всё же вернется к прежним уровням.



Тем временем в Центробанке РФ заверили, что повышение спроса населения на наличные не приводит к росту инфляции, поскольку увеличения денежной массы не произошло.







