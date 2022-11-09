Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Министр Донмез заявил, что Турция не будет концентрироваться только на российском газе

, 08:31 Источник: РИА "Новости"

Министр Донмез заявил, что Турция не будет концентрироваться только на российском газе
трубы, Stefan Sauer/ZB

Министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез заявил, что страна не намерена концентрироваться только на поставках российского газа. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Фатих Донмез обратил внимание на то, что Россия – это важный поставщик энергоносителей, который до недавнего времени покрывал до трети спроса на "голубое топливо" на европейской территории.

Министр уточнил, что российский газ составляет около 40% потребления Турции, однако Анкара не намерена концентрироваться исключительно на одном источнике. По словам Донмеза, турецкие власти в данном вопросе делают ставку на Иран, Азербайджан, а впоследствии и на Ирак, а в сфере СПГ – на ОАЭ, Катар, а также Оман.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей