Министр Донмез заявил, что Турция не будет концентрироваться только на российском газе

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9 ноября 2022, 08:31 Источник: РИА "Новости"

трубы, Stefan Sauer/ZB

Министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез заявил, что страна не намерена концентрироваться только на поставках российского газа. Соответствующую информацию предоставили журналисты.

Фатих Донмез обратил внимание на то, что Россия – это важный поставщик энергоносителей, который до недавнего времени покрывал до трети спроса на "голубое топливо" на европейской территории.

Министр уточнил, что российский газ составляет около 40% потребления Турции, однако Анкара не намерена концентрироваться исключительно на одном источнике. По словам Донмеза, турецкие власти в данном вопросе делают ставку на Иран, Азербайджан, а впоследствии и на Ирак, а в сфере СПГ – на ОАЭ, Катар, а также Оман.