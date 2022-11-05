Товарооборот РФ и Ирака за восемь месяцев 2022 года достиг 313 миллионов долларов

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5 ноября 2022, 10:42 Источник: РИА "Новости"

Ирак, https://unsplash.com/photos/8eJTLS3lIiw

За восемь месяцев текущего года товарооборот между Россией и Ираком достиг 313 миллионов долларов, превысив таким образом показатели за весь прошлый год. Об этом сообщили в субботу журналисты.

Экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов отметил, что в 2021 году взаимная торговля составила 282,7 миллиона долларов. Если сравнивать текущие показатели с 2020 годом, то фиксируется кратное увеличение в 2,5 раза.

Подчеркивается, что Россия и Ирак не останавливаются на достигнутом. По словам Лобова, торговые секции посольств двух стран совместно с российско-иракским деловым советом постоянно ищут новые возможности роста двусторонней торговли, а также диверсификации товарной номенклатуры.