Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Товарооборот РФ и Ирака за восемь месяцев 2022 года достиг 313 миллионов долларов

, 10:42 Источник: РИА "Новости"

Товарооборот РФ и Ирака за восемь месяцев 2022 года достиг 313 миллионов долларов
Ирак, https://unsplash.com/photos/8eJTLS3lIiw

За восемь месяцев текущего года товарооборот между Россией и Ираком достиг 313 миллионов долларов, превысив таким образом показатели за весь прошлый год. Об этом сообщили в субботу журналисты.

Экономический советник посольства России в Ираке Илья Лобов отметил, что в 2021 году взаимная торговля составила 282,7 миллиона долларов. Если сравнивать текущие показатели с 2020 годом, то фиксируется кратное увеличение в 2,5 раза.

Подчеркивается, что Россия и Ирак не останавливаются на достигнутом. По словам Лобова, торговые секции посольств двух стран совместно с российско-иракским деловым советом постоянно ищут новые возможности роста двусторонней торговли, а также диверсификации товарной номенклатуры.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей