Мишустин заявил, что Россия продолжит диалог по зерновой сделке с ООН и Турцией

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1 ноября 2022, 12:24 Источник: РИА "Новости"

премьер-министр РФ Михаил Мишустин, Russian Government/Globallookpress.com

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин утром во вторник, 1 ноября, заявил, что страна намерена продолжать диалог с Организацией Объединенных Наций и Турцией по зерновой сделке.

Михаил Мишустин отметил, что Россия была вынуждена приостановить участие в зерновой сделке после теракта в Севастополе.

Напомним, ранее сегодня официальный представитель Министерства иностранных дел КНР Чжао Лицзянь, отвечая на вопрос о позиции Пекина по "зерновой сделке", заявил, что Китай призывает стороны конфликта на Украине к деэскалации.