Власти Японии решили, что страна должна остаться в проекте «Сахалин-1»

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура в рамках пресс-конференции заявил, что власти страны нацелены на сохранение интересов в российском проекте "Сахалин-1".
Подчеркивается, что сейчас 95% японского импорта "черного золота" приходится на Ближний Восток, вследствие чего "Сахалин-1" является важным проектом, который позволит обеспечить энергобезопасность Японии, а также диверсификацию импорта.
В Токио изучили детали указа президента РФ Владимира Путина и надлежащие процедуры, после чего было решено сохранить интересы Японии в "Сахалине-1".