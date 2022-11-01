Власти Японии решили, что страна должна остаться в проекте «Сахалин-1»

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1 ноября 2022, 07:07 Источник: РИА "Новости"

флаг Японии, https://unsplash.com/photos/Z8jc-XNTrGg

Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура в рамках пресс-конференции заявил, что власти страны нацелены на сохранение интересов в российском проекте "Сахалин-1".

Подчеркивается, что сейчас 95% японского импорта "черного золота" приходится на Ближний Восток, вследствие чего "Сахалин-1" является важным проектом, который позволит обеспечить энергобезопасность Японии, а также диверсификацию импорта.

В Токио изучили детали указа президента РФ Владимира Путина и надлежащие процедуры, после чего было решено сохранить интересы Японии в "Сахалине-1".