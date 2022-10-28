Мишустин заявил о необходимости ускорить принятие соглашения о торговле с СНГ

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28 октября 2022, 11:24

премьер-министр Михаил Мишустин, Russian Government/globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить принятие соглашения о свободной торговле услугами со странами, входящими в Содружество Независимых Государств.

Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ в узком составе отметил, что важным шагом для укрепления интеграции является скорейшее завершение переговоров по проекту соглашения с государствами содружества о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, данный документ необходим для защиты прав инвесторов и интересов стран.