Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Мишустин заявил о необходимости ускорить принятие соглашения о торговле с СНГ

, 11:24

Мишустин заявил о необходимости ускорить принятие соглашения о торговле с СНГ
премьер-министр Михаил Мишустин, Russian Government/globallookpress.com

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о необходимости ускорить принятие соглашения о свободной торговле услугами со странами, входящими в Содружество Независимых Государств.

Михаил Мишустин в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ в узком составе отметил, что важным шагом для укрепления интеграции является скорейшее завершение переговоров по проекту соглашения с государствами содружества о свободной торговле услугами и осуществлении инвестиций.

Как сообщает Агентство Бизнес Новостей, данный документ необходим для защиты прав инвесторов и интересов стран.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей