В июле Италия обошла Германию, впервые став ключевым покупателем российских товаров в ЕС

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27 октября 2022, 09:42 Источник: РИА "Новости"

флаг Италии, Davide Cacciatori: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/3762321/

В июле текущего года Италия впервые в истории обошла Германию и стала главным покупателем российских товаров в Европейском союзе. Об этом свидетельствуют расчеты, произведенные РИА Новости.

Согласно проведенному анализу, в июле 2022 года итальянский импорт из РФ достиг 3,04 миллиарда евро против немецкого, который находился на уровне 2,9 миллиарда евро.

Так, Италия впервые за всю историю стала ключевым покупателем российских товаров среди европейских государств как минимум за последние два десятка лет.

На третьем месте оказались Нидерланды, которые импортировали товаров из РФ на 1,6 миллиарда евро.