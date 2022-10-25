Министр финансов Турции Небати сообщил, что Анкара попросила «Газпром» об отсрочке платежей за поставки газа

Аргументы Недели → Экономика 13+

25 октября 2022, 10:44

Maksim Konstantinov/Globallookpress.com

Власти Турции обратились к российской компании «Газпром» с просьбой об отсрочке платежей за поставки газа. Министр финансов и казначейства Турции Нуреддин Небати в интервью изданию Financial Times рассказал, что Анкара намерена добиваться скидки на российский газ.

По словам турецкого министра, его страна закупает у России «огромное количество» газа. Информацию по тому, какую конкретно скидку запросила Турция, министр не предоставил, - сообщает Агентство Бизнес Новостей.

Небати отметил, что Анкара ждет «хороших новостей» по вопросам отсрочки части платежей за газ из России и возможности скидок на энергоресурс.

Россия и Турция ранее договорились о переходе на частичную оплату энергетических ресурсов в национальной валюте РФ, в рублях будет оплачиваться до 25 процентов поставок голубого топлива.

Президент РФ Владимир Путин в октябре на встрече с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом предложил создать в Турции крупнейший газовый хаб.

Как стало известно, Чехия надеется, что Европа не станет осуществлять закупки газа из России по «газовому хабу» в Турции.