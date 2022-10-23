Эрдоган заявил, что Турция превращается в крупный газовый хаб, на который рассчитывают другие страны

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23 октября 2022, 12:18 Источник: РИА "Новости"

президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, IMAGO/Turkish presidency apaima

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган утром в воскресенье, 23 октября, заявил, что страна в настоящий момент превращается в крупный газовый хаб, на который рассчитывают другие государства.

Ранее глава РФ Владимир Путин заявил, что страна могла бы переместить транзит газа с "Северных потоков" в черноморский регион и Турцию. Впоследствии эта идея обсуждалась с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. Политики поручили детально и быстро проработать вышеуказанный вопрос.

Эрдоган отметил, что если бы Анкара пошла на поводу критиков, то сейчас ей пришлось бы, как властям стран Европы, думать, как пережить приближающуюся зиму, но Турция поступила иначе, вследствие чего проблем с газом у страны нет.