Подписывайтесь на «АН»:

Telegram

Дзен

Новости

Также мы в соцсетях:

ВКонтакте

Одноклассники

Twitter

Аргументы Недели Экономика 13+

Глава Европарламента Метсола рассказала об актуальной проблеме долга ЕС

, 11:59

Глава Европарламента Метсола рассказала об актуальной проблеме долга ЕС
Роберта Метсола, Philipp von Ditfurth/ globallookpress.com

Евросоюзу необходимо пересмотреть собственные долговые обязательства, так как из-за их неуплаты может не состоятся реализация европейских программ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Европарламента Роберту Метсолу.

«… мы создали долг, который придется выплачивать за счет собственных ресурсов - которых, как мы знаем, недостаточно», - отметила она.

По словам главы ЕП, для погашения денежных обязательств необходим рост экономики, который пока не наблюдается.

Напротив, перед Евросоюзом остро стоит вопрос о размере помощи Украине. Метсола считает, что ее нужно увеличить.

По мнению политика, на сегодняшний день ЕС должен расходовать бюджет на «на выплату долга Фонда восстановления и устойчивости», а не на другие цели.

Ранее сообщалось, что поселок в ЛНР остался без электричества после атаки ВСУ.

Подписывайтесь на Аргументы недели: Новости | Дзен | Telegram

Реклама

20 идей