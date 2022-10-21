Глава Европарламента Метсола рассказала об актуальной проблеме долга ЕС

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21 октября 2022, 11:59

Роберта Метсола, Philipp von Ditfurth/ globallookpress.com

Евросоюзу необходимо пересмотреть собственные долговые обязательства, так как из-за их неуплаты может не состоятся реализация европейских программ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на председателя Европарламента Роберту Метсолу.

«… мы создали долг, который придется выплачивать за счет собственных ресурсов - которых, как мы знаем, недостаточно», - отметила она.



По словам главы ЕП, для погашения денежных обязательств необходим рост экономики, который пока не наблюдается.



Напротив, перед Евросоюзом остро стоит вопрос о размере помощи Украине. Метсола считает, что ее нужно увеличить.



По мнению политика, на сегодняшний день ЕС должен расходовать бюджет на «на выплату долга Фонда восстановления и устойчивости», а не на другие цели.



Ранее сообщалось, что поселок в ЛНР остался без электричества после атаки ВСУ.