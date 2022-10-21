Аналитик Пасечник о ситуации с электроэнергией в ЕС: главное, чтобы наш газ не трогали

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник не считает призыв лидеров государств Евросоюза создать механизм ограничения цен на газ в электрогенерации ударом по экономике России. Об этом он сообщил в беседе с RT.
По его словам, внутренние меры регулирования для европейских компаний, за введение которых выступают представители ЕС, не отразятся на ситуации в РФ.
«Пусть делают, что хотят. Это их внутренняя кухня. Главное, чтобы наш газ не трогали», — считает он.
Пасечник добавил, что многочисленные угрозы ЕС о введении потолка цен на российский газ также не пугают Россию. Эксперт отмечает, что никакие конкретные действия по реализации этого намерения так и не были приняты.
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