Аналитик Пасечник о ситуации с электроэнергией в ЕС: главное, чтобы наш газ не трогали

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21 октября 2022, 11:25 Источник: RT

Maksim Konstantinov/ globallookpress.com

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергобезопасности Александр Пасечник не считает призыв лидеров государств Евросоюза создать механизм ограничения цен на газ в электрогенерации ударом по экономике России. Об этом он сообщил в беседе с RT.



По его словам, внутренние меры регулирования для европейских компаний, за введение которых выступают представители ЕС, не отразятся на ситуации в РФ.



«Пусть делают, что хотят. Это их внутренняя кухня. Главное, чтобы наш газ не трогали», — считает он.



Пасечник добавил, что многочисленные угрозы ЕС о введении потолка цен на российский газ также не пугают Россию. Эксперт отмечает, что никакие конкретные действия по реализации этого намерения так и не были приняты.